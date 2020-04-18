Долгая дорога домой - застрявших в Японии приморцев эвакуируют 19 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T08:39:42+03:00

Власти отмечают - чтобы попасть на рейс, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг

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Граждане России, которые оказались в заточении в Японии, будут эвакуированы 19 апреля в 14:05 по местному времени. Об этом сообщило правительство Приморского края. Как оказалось, перелет перенесли, изначально рейс планировался 21 апреля. Стоит отметить, что этим рейсом домой смогут вернуться только граждане РФ, которые проживают на территории Дальнего Востока.

Важно – для того, чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг в ближайшее время. Там нужно запомнить анкету, на основании которой и будут сформированы списки. Количество мест в воздушном судне ограничено.

Кстати, если у застрявших дальневосточников на руках есть билет на рейс любой российской авиакомпании, то перелет будет бесплатным. В противном случае за место в самолете придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU