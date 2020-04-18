2020-04-18T08:39:42+03:00
Общество

Долгая дорога домой - застрявших в Японии приморцев эвакуируют 19 апреля

Власти отмечают - чтобы попасть на рейс, нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг
Кристина ГРИН
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Количество мест в воздушном судне ограничено.Количество мест в воздушном судне ограничено.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Граждане России, которые оказались в заточении в Японии, будут эвакуированы 19 апреля в 14:05 по местному времени. Об этом сообщило правительство Приморского края. Как оказалось, перелет перенесли, изначально рейс планировался 21 апреля. Стоит отметить, что этим рейсом домой смогут вернуться только граждане РФ, которые проживают на территории Дальнего Востока.

Важно – для того, чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг в ближайшее время. Там нужно запомнить анкету, на основании которой и будут сформированы списки. Количество мест в воздушном судне ограничено.

Кстати, если у застрявших дальневосточников на руках есть билет на рейс любой российской авиакомпании, то перелет будет бесплатным. В противном случае за место в самолете придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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