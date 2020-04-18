2020-04-18T09:47:51+03:00
Общество

В Приморье нашли горе-мать, которая пыталась совместить любовь к алкоголю c воспитанием малыша

Теперь семья поставлена на профилактический учет в отделе полиции
Кристина ГРИН
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В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.Фото: pixabay.com
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Обеспокоенная жительница Артема позвонила в дежурную часть полиции и рассказала о том, что в доме по улице Черноморской живет женщина, которая забывает заботиться о своем малыше, предаваясь алкогольным вечерам. На место был направлен инспектор по делам несовершеннолетних.

В итоге оказалось, что речь в заявлении шла о 35-летней даме и ее полуторагодовалом ребенке. Информация о том, что особа злоупотребляет алкоголем подтвердилась, потому что даже на момент прибытия правоохранителей, она была пьяна.

- В отношении нерадивой мамаши составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что саму семью пришлось поставить на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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