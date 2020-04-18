2020-04-18T10:43:55+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Приморья спасли котенка, который оказался в заточении под потолком

Выбраться самостоятельно малыш никак не мог
Кристина ГРИН
Поделиться:
Операция прошла успешно, и кошачья семья воссоединилась.Операция прошла успешно, и кошачья семья воссоединилась.Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Трогательная история случилась в селе Воскресенка. Там кошка оставила своего недельного малыша на крыше частного дома, что находится по улице Железнодорожная. Только вот вытащить обратно кроху она так и не смогла. Испуганные котенок, не зная, куда ему деваться, заполз в межэтажное перекрытие и очутился под потолком. Так питомец оказался в заточении, выбраться оттуда самостоятельно он просто не мог.

Когда хозяйка услышала писк и поняла, что и сама помочь котенку не может, вызвал спасателей. На место прибыли сотрудники Спасского поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС России достали малыша и передали его владелице, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники МЧС Приморья спасли котенка, который оказался в заточении под потолком
В Приморье нашли горе-мать, которая пыталась совместить любовь к алкоголю c воспитанием малыша
Долгая дорога домой - застрявших в Японии приморцев эвакуируют 19 апреля
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Рассказываем, где во Владивостоке можно бесплатно получить медицинские маски
Прогноз погоды во Владивостоке на 18 апреля 2020 года: днем до +15 градусов, небольшой дождь
Онлайн-карту работающего малого бизнеса создала МТС
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
Переболевшую коронавирусом женщину в Приморье выписали из больницы
В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке
Статус "подозрительная пациентка" получила жительница Ханкайского района Приморья
Работники в возрасте 65 лет и старше имеют право на оплачиваемый больничный по карантину с 6 по19 апреля
Начинается коллапс: полиция проверяет всех желающих попасть на закрытый остров Русский
Пришли результаты анализов на коронавирус у тех, кто контактировал с зараженными в Подъяпольском
Еще у почти 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус в Приморье
Родственников красноармейца, погибшего в боях на Смоленщине в годы ВОВ, разыскивают в Приморье
Новая технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению не имеет мировых аналогов