Сотрудники МЧС Приморья спасли котенка, который оказался в заточении под потолком

18 Апр 2020 2020-04-18T10:43:55+03:00

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Трогательная история случилась в селе Воскресенка. Там кошка оставила своего недельного малыша на крыше частного дома, что находится по улице Железнодорожная. Только вот вытащить обратно кроху она так и не смогла. Испуганные котенок, не зная, куда ему деваться, заполз в межэтажное перекрытие и очутился под потолком. Так питомец оказался в заточении, выбраться оттуда самостоятельно он просто не мог.

Когда хозяйка услышала писк и поняла, что и сама помочь котенку не может, вызвал спасателей. На место прибыли сотрудники Спасского поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС России достали малыша и передали его владелице, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU