2020-04-19T04:00:31+03:00
Общество

Резкое ухудшение погоды ждет приморцев в понедельник

Дожди начнутся днем, а к вечеру усилятся
Сергей БАЛАНОВ
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Погода в Приморье испортитсяПогода в Приморье испортитсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На следующей неделе Приморский край окажется под воздействием циклона, который подойдет со стороны Китая, и усиливающегося над Охотским морем антициклона. По данным портала «Примпогода», дожди местами начнутся днем, а к концу дня усилятся.

Максимальная температура понизится, +10...+17 °С, на побережье будет +4…+9 °С.

Во вторник ночью дожди пройдут практически везде, в отдельных районах сильные. Охотский антициклон перекроет дорогу на восток, и фронты повернут на северные районы Приморья. На юге края днем осадки ослабеют. За фронтами начнет вторгаться холодная воздушная масса, местами дождь перейдет в снег.

В среду к Приморью из Китая подойдет циклон и тропосферный вихрь с очагом холода. Но охотоморский антициклон тоже заблокирует дальнейшее продвижение к востоку. В результате вихри будут кружить над северо-западом края. В Приморье будут идти осадки в виде мокрого снега, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь. Похолодает, температура понизится 3 – 5 градусов.

Во Владивостоке понедельник, 20 апреля, будет самым теплым, ночью +2…+4 °С, днем +7…+10 °С, существенных осадков еще не будет. В ночь на вторник пройдет дождь, днем местами со снегом. Далеее температура понизится: ночью 0…+3 °С, днем +4…+7 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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