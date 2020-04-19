2020-04-19T04:24:25+03:00
Общество

Из Таиланда во Владивосток эвакуировали 195 россиян, всех отправили на карантин

Следить за ними будут не только медики, но и полиция
Сергей БАЛАНОВ
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В аэропорту Владивостока встречают вернувшихся соотечественниковВ аэропорту Владивостока встречают вернувшихся соотечественниковФото: Сергей БАЛАНОВ
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Спасительный рейс из Бангкока авиакомпании «Сибирь» эвакуировал 18 апреля во Владивосток 194 приморца и одного жителя Хабаровска. Среди пассажиров – 40 детей. Всех прилетевших отправили на строгий карантин на 14 дней.

- В обсерватор направились двое – это гость из другого региона и один приморец, который не может обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Остальные будут находиться по месту жительства, – сообщили в оперативном штабе Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сегодня, 19 апреля, авиакомпания «Аврора» планирует доставить из Токио во Владивосток 128 россиян. Еще один рейс из Таиланда должен вылететь в среду, 22 апреля. На его борту вернутся домой 120 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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