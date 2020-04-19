«Он достал пистолет, я схватил его за ствол»: три приморца попали в больницу после разборок у сауны
Об уличной драке со стрельбой в «скорую» сообщила жительница одного из сел в Шкотовском районе. Девушка рассказала, что конфликт между двумя компаниями произошел в районе сауны и 30-ти метрах от небольшой реки.
Началась потасовка, и один из парней открыл стрельбу по оппонентам из травматического пистолета, а затем вместе с товарищем скрылся с места происшествия на «Приусе».
Трое пострадавших с различными повреждениями попали в больницу Артема. У них ранения затылка, рук, живота и ног. Правда, все пострадавшие были пьяны.
Один из них рассказал, что не знал нападавших. Когда один из них достал пистолет и начал стрелять, он схватил его за ствол, чтобы отвернуть от людей, но в результате сам получил ранения в руку и голень.
Стражи порядка опросили пострадавших и приступили к поискам скрывшихся хулиганов. Удалось выяснить, что они уехали на арендованной машине, которую для проката оформил 32-летний житель Артема.
По факту хулиганских действий и причинения вреда здоровью проводится проверка, устанавливается личность подозреваемого в стрельбе из травмата.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU