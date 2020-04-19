2020-04-19T06:15:52+03:00
Происшествия

«Он достал пистолет, я схватил его за ствол»: три приморца попали в больницу после разборок у сауны

Сотрудники полиции Шкотовского района разыскивают стрелявшего
Марк КАПУСТИН
Поделиться:
Конфликт у сауны закончился стрельбойКонфликт у сауны закончился стрельбойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Об уличной драке со стрельбой в «скорую» сообщила жительница одного из сел в Шкотовском районе. Девушка рассказала, что конфликт между двумя компаниями произошел в районе сауны и 30-ти метрах от небольшой реки.

Началась потасовка, и один из парней открыл стрельбу по оппонентам из травматического пистолета, а затем вместе с товарищем скрылся с места происшествия на «Приусе».

Трое пострадавших с различными повреждениями попали в больницу Артема. У них ранения затылка, рук, живота и ног. Правда, все пострадавшие были пьяны.

Один из них рассказал, что не знал нападавших. Когда один из них достал пистолет и начал стрелять, он схватил его за ствол, чтобы отвернуть от людей, но в результате сам получил ранения в руку и голень.

Стражи порядка опросили пострадавших и приступили к поискам скрывшихся хулиганов. Удалось выяснить, что они уехали на арендованной машине, которую для проката оформил 32-летний житель Артема.

По факту хулиганских действий и причинения вреда здоровью проводится проверка, устанавливается личность подозреваемого в стрельбе из травмата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Приморья прокомментировала хоровод вокруг патрульной машины на нелегальных гонках
Огонь перекинулся на многоквартирный дом во Владивостоке
Число заболевших коронавирусом в Приморье на 19 апреля достигло 80 человек
Самый возрастной пациент: в больницу с COVID-19 попала 79-летняя женщина из Анучино
«Он достал пистолет, я схватил его за ствол»: три приморца попали в больницу после разборок у сауны
Тепло в домах приморцев задержится подольше благодаря коронавирусу
Бизнесмены во Владивостоке скинулись врачам на маски
Из Таиланда во Владивосток эвакуировали 195 россиян, всех отправили на карантин
Резкое ухудшение погоды ждет приморцев в понедельник
Сотрудники МЧС Приморья спасли котенка, который оказался в заточении под потолком
В Приморье нашли горе-мать, которая пыталась совместить любовь к алкоголю c воспитанием малыша
Долгая дорога домой - застрявших в Японии приморцев эвакуируют 19 апреля
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Рассказываем, где во Владивостоке можно бесплатно получить медицинские маски
Прогноз погоды во Владивостоке на 18 апреля 2020 года: днем до +15 градусов, небольшой дождь
Онлайн-карту работающего малого бизнеса создала МТС
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
Переболевшую коронавирусом женщину в Приморье выписали из больницы
В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке
Статус "подозрительная пациентка" получила жительница Ханкайского района Приморья
Работники в возрасте 65 лет и старше имеют право на оплачиваемый больничный по карантину с 6 по19 апреля
Начинается коллапс: полиция проверяет всех желающих попасть на закрытый остров Русский
Пришли результаты анализов на коронавирус у тех, кто контактировал с зараженными в Подъяпольском
Еще у почти 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус в Приморье
Родственников красноармейца, погибшего в боях на Смоленщине в годы ВОВ, разыскивают в Приморье
Новая технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению не имеет мировых аналогов