2020-04-19T11:01:08+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Приморье на 19 апреля достигло 80 человек

В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек
Сергей БАЛАНОВ
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Эпидемия расползается по ПриморьюЭпидемия расползается по ПриморьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в Приморье выявлено еще 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, с диагнозом COVID-19 на 19 апреля в крае зарегистрировано 80 человек, сообщает оперативный региональный штаб.

В штабе отметили, что в статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек. А география заболевания продолжает расширяться.

Ситуация в Приморье ухудшается. Многие заболевшие, как выясняется, не соблюдают режим самоизоляции и продолжают контактировать с другими людьми, распространяя заболевание по краю.

Например, коронавирус нашли у 79-летней жительницы Анучино, которая проживает с сыном. На сегоня это самый возрастной пациент. Выяснилось, что сын успел съездить в Арсеньев в гости к приятелям.

Результаты их анализов пока не известны, но очевидно, что из-за такой мобильности населения зараза будет быстро распространяться по краю.

Кстати, именно в Арсеньеве проживал один из двух погибших от коронавируса в Приморье. 62-летний сотрудник завода «Прогресс» привез вирус из командировки в Египет. В больнице с коронавирусом находятся и другие сотрудники завода.

Среди заболевших в Приморье люди разного возраста: от 18 до 78 лет. Более 40% пациентов – от 65 лет и старше. Кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное. Однако пятеро находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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