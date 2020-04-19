Огонь перекинулся на многоквартирный дом во Владивостоке
Пожар во дворе многоквартирного дома по улице Красного знамени, 47, во Владивостоке перекинулся на сам дом. На нем загорелись межпанельные швы и подоконники. Вовремя подоспевшие пожарные предотвратили большую трагедию.
Судя по всему, горел строительный мусор. Видео опубликовано в паблике dpskontrol125rus.
Как сообщили в МЧС Приморья 19 апреля, за последние сутки подразделениями государственной противопожарной службы потушено 126 пожаров, из них 24 техногенных. Привлекалось 160 человек личного состава и 619 единиц техники.
Пожар во Владивостоке.
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ИСТОЧНИК KP.RU