Полиция Приморья прокомментировала хоровод вокруг патрульной машины на нелегальных гонках

19 Апр 2020 2020-04-19T11:08:25+03:00

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента на трассе Уссурийск - Пограничный. Именно там накануне, 18 апреля, нелегальные гонщики устроили соревнования по драгрейсингу, а когда на место прибыл наряд полиции, участники мероприятия взялись за руки и начали водить вокруг патрульной машины хоровод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774017" frameborder="0"></iframe> Зрители нелегальных гонок устроили хоровод вокруг полиции.

- Установлено, что экипаж ДПС прибыл на место проведения несанкционированных автомобильных гонок. Полицейские, используя громкоговорящее устройство, потребовали граждан покинуть участок трассы. По прибытии дополнительных нарядов полиции несанкционированное мероприятие было пресечено. Перекрытия участка дороги не допущено, - сообщили в ОМВД России по Уссурийску.

Полицейские пригрозили, что граждан, демонстративно нарушающих режим самоизоляции, будут привлекать к установленной российским законодательством ответственности.

Статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности (такой режим введен постановлением губернатора региона от 18 марта на всей территории Приморского края). Это касается тех, кто не инфицирован и не находится под подозрением, то есть здоровых граждан, и квалифицируется как правонарушение против общественного порядка и общественной безопасности. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

- Полиция будет пресекать попытки организовать ночные автомобильные гонки, - пригрозили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU