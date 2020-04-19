Бомжа оштрафовали во Владивостоке за нарушение эпидрежима

19 Апр 2020 2020-04-19T12:07:23+03:00

Ранее он сбежал из больницы, где лежал с пневмонией, объяснив, что «устал лечиться»

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Из больницы на Второй речке сбежал пациент, он лежал там с пневмонией. Медики сразу обратились в полицию, и те нашли беглеца - 33-летнего мужчину без определенного места жительства.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы в районе железнодорожного вокзала. Он рассказал, что устал находиться в лечебном учреждении и решил его покинуть.

Но откосить от больницы ему не удалось. Полицейские передали беглеца врачам скорой медицинской помощи для определения его в больницу для дальнейшей госпитализации. Но это еще не все. В отношении мужчины будет возбуждено административное производство за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, за последние сутки в Приморье выявлено еще 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, с диагнозом COVID-19 на 19 апреля в крае зарегистрировано 80 человек. В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек. А география заболевания продолжает расширяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU