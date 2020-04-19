2020-04-19T18:34:34+03:00
Общество

Спасительный рейс вернул из Токио во Владивосток 123 россиянина

На борту находились 92 приморца, а также жители других краев и областей
Сергей БАЛАНОВ
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В аэропорт Владивостока прибыл очередной спасительный рейсВ аэропорт Владивостока прибыл очередной спасительный рейсФото: Сергей БАЛАНОВ
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Рейс «Авроры» доставил 19 апреля в столицу Дальнего Востока из Токио 123 россиянина, застрявших в Японии из-за закрытия границ. Среди пассажиров - жители Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Иркутской областей, а также Республики Саха (Якутия). Большая часть прибывших - 92 человека - приморцы.

Всех отправили на строгий карантин. Приморцев - домой, остальных - в специальные учреждения. Следить за теми и другими 14 дней будут как медики, так и полиция.

Это уже второй спасительный рейс за день. Ранее во Владивосток прибыл самолет из Таиланда. Еще один рейс оттуда же ожидается в среду, 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» должны вернуться домой 120 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасительный рейс вернул из Токио во Владивосток 123 россиянина
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