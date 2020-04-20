2020-04-20T00:58:04+03:00
Общество

Губернатор Приморья снова навестил кишащий тараканами тубдиспансер

Олег Кожемяко пообещал навести в медицинском учреждении порядок [видео]
Милана СОКОЛ
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Глава края приехал с повторной проверкой в проштрафившееся учреждениеГлава края приехал с повторной проверкой в проштрафившееся учреждениеФото: принтскрин видео.
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Губернатор Приморского края вновь посетил отделение краевого противотуберкулезного диспансера на улице Флотской во Владивостоке. Олег Кожемяко проинспектировал работу по дезинфекции и очистке помещений. Глава региона пообещал разобраться с ужасающими условиями содержания пациентов и выделить деньги на ремонт в медицинском учреждении.

Напомним, губернатор Приморья лично посетил тубдиспансер после обнародования информации о жутких условиях пребывания в нем. Один из пациентов медучреждения разместил в сети видео, на котором запечатлел обилие тараканов в больнице. Мужчину, который не смог делить кровать с полчищем насекомых, вскоре перевели в другое медицинское учреждение. Олег Кожемяко тогда отметил ужасное состояние отделения и пообещал лично проверить тубдиспансер после дезинфекции.

По словам губернатора, противотуберкулезный диспансер 20 лет не получал деньги на ремонт, именно поэтому находится в таком плачевном состоянии. В этом году из краевого бюджета для улучшения условий в филиалах было впервые выделено 38 миллионов рублей. Краевые власти готовы увеличить сумму для непосредственного ремонта на Флотской.

Губернатор Приморья посетил противотуберкулезный диспансер.Видео: kozhemiako.oleg

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ИСТОЧНИК KP.RU

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