Губернатор Приморья снова навестил кишащий тараканами тубдиспансер

20 Апр 2020 2020-04-20T00:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Приморского края вновь посетил отделение краевого противотуберкулезного диспансера на улице Флотской во Владивостоке. Олег Кожемяко проинспектировал работу по дезинфекции и очистке помещений. Глава региона пообещал разобраться с ужасающими условиями содержания пациентов и выделить деньги на ремонт в медицинском учреждении.

Напомним, губернатор Приморья лично посетил тубдиспансер после обнародования информации о жутких условиях пребывания в нем. Один из пациентов медучреждения разместил в сети видео, на котором запечатлел обилие тараканов в больнице. Мужчину, который не смог делить кровать с полчищем насекомых, вскоре перевели в другое медицинское учреждение. Олег Кожемяко тогда отметил ужасное состояние отделения и пообещал лично проверить тубдиспансер после дезинфекции.

По словам губернатора, противотуберкулезный диспансер 20 лет не получал деньги на ремонт, именно поэтому находится в таком плачевном состоянии. В этом году из краевого бюджета для улучшения условий в филиалах было впервые выделено 38 миллионов рублей. Краевые власти готовы увеличить сумму для непосредственного ремонта на Флотской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774126" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья посетил противотуберкулезный диспансер.Видео: kozhemiako.oleg

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU