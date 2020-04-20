Безрассудное поведение стало причиной гибели молодых приморцев во Владивостоке

20 Апр 2020 2020-04-20T01:31:40+03:00

Два молодых человека погибли от удара током на железной дороге во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

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Жизни двух молодых людей оборвались в Приморье в выходные. Трагедия разыгралась на железной дороге. Во всех подробностях происшествий еще предстоит разобраться специалистам. По предварительным данным, оба погибли от удара током.

Как стало известно, ЧП случилось во второй половине дня, 18 апреля. На станции «Первая Речка» удар высоковольтным током получил подросток, по предварительным данным юноша залез на одну из стоящих цистерн. На место трагедии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и представители РЖД, однако спасти молодого человека не удалось. Смерть оказалась практически мгновенной.

Похожая история произошла в субботу и в районе станции «Гайдамак». Там от удара током погиб парень чуть постарше, в возрасте 22-25 лет.

Напомним, во время нахождения на железной дороге стоит проявить бдительность и придерживаться простых правил, которые могут спасти жизнь. Специалисты советуют при переходе через пути не только убедиться в отсутствии поездов, но и выключать наушники. Нельзя подлезать под вагоны или забираться на них. Также не стоит пытаться заскочить в вагон уходящего поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU