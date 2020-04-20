2020-04-20T02:11:48+03:00
Происшествия

ФСБ и следственный комитет накрыли игорную сеть во Владивостоке

Подпольные казино находились в разных районах города. Организаторы сейчас под стражей
Милана СОКОЛ
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Организаторам незаконного бизнеса грозит лишение свободыОрганизаторам незаконного бизнеса грозит лишение свободыФото: Милана СОКОЛ
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Четыре человека заключены под стражу во Владивостоке из-за организации незаконной игорной деятельности. ФСБ совместно с сотрудниками следственного комитета накрыли сеть подпольных казино. 6 помещений для нелегальных игр находились в разных районах Владивостока. Специалисты уверены, что за годы работы организаторы смогли обогатиться больше, чем на 6 миллионов рублей.

По версии следствия, нелегальные казино, открытые вне официальной игорной зоны, процветали с января 2018 года по апрель 2020 года. Помещения находились на улицах Давыдова, Луговая, Трамвайная, 40 лет ВЛКСМ и в двух домах по улице Русской. Во время обысков специалисты изъяли игровое оборудование, компьютеры, деньги и бухгалтерскую документацию.

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю, по подозрению задержаны 6 человек – 3 организаторов, управляющего, администратора и бухгалтера. Бухгалтер сейчас находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу. Всем фигурантам уголовного дела грозит серьезное наказание, вплоть до 6 лет лишения свободы с крупным штрафом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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