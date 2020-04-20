Как хакнуть вирус: Ростелеком собирает специалистов на онлайн-хакатон VirusHack

20 Апр 2020 2020-04-20T02:43:44+03:00

В онлайн-хакатон VirusHack примут участие специалисты в цифровых и информационных технологиях. Фото: pixabay

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Крупнейший в стране провайдер цифровых услуг «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack. Это первое в России такого масштаба мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям, сообщает пресс-служба компании. Командам, которые станут участниками онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

1. «В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие;

2. Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие;

3. Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие;

4. Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие;

5. Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие.

К участию в онлайн-хакатон VirusHack приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами. Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU