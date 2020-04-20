2020-04-20T03:55:40+03:00
Общество

Детеныш тюленя умер на берегу, не дождавшись помощи зоозащитников в Приморье

Вероятной причиной гибели животного могли стать «бирки», которые кто-то варварски прикрепил к ластам малыша
Константин МИХАЙЛОВ
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Погибший тюлененок. Фото: инстаграм @more_than_divingПогибший тюлененок. Фото: инстаграм @more_than_diving
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Погибшего тюленя обнаружили специалисты реабилитационного центра морских млекопитающих «Тюлень» в районе Триозерья в Приморье в минувшее воскресенье, 19 апреля, пишет инстаграм-паблик @more_than_diving.

Сообщения зоозащитникам о том, что на берегу лежит детеныш ларги поступили сразу от нескольких неравнодушных граждан, но, увы, когда люди, способные оказать животному квалифицированную помощь, сумели добраться до места, молодой тюлень уже умер.

Создатель паблика, дайвер Евгений Полухин пишет: «Если вы нашли тюлененка на диком безлюдном пляже, не пытайтесь самостоятельно оценить его состояние, запишите видео, сразу сообщите нам (кстати наконец-то реабилитационник себе инсту завел — @largahelp».

Особо Евгений Полухин акцентирует внимание на бирках, прикрепленных к ластам погибшего животного.

— Специалисты из ТОИ (они метят морских млекопитающих), указали что метка поставлена варварским способом, что такие бирки ставят коровам и оленям, показали образцы своих меток, в общем они в ауте!! И 99% вероятности, что эта метка стала одной из причин гибели звереныша! — сообщает дайвер.

Зоозащитники обнаружили в Приморье погибшего тюленя.Видео: инстаграм @more_than_diving

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ИСТОЧНИК KP.RU

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