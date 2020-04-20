2020-04-20T05:37:55+03:00
Общество

Продать угнанное авто помешало приморское болото

Вор застрял на бездорожье, поэтому сжег машину
Константин МИХАЙЛОВ
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Угонщик в отделе полиции. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краюУгонщик в отделе полиции. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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Полицейские Приморья задержали подозреваемого в краже и поджоге автомашины. Житель села Михайловка сообщил местным правоохранителям, что у него угнали автомобиль марки Toyota Corolla, находившийся на территории частного домовладения. Полиция обнаружила похищенную иномарку сожженной в окрестностях села Некруглово.

Дальнейшее расследование выявило и личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 20-летний неоднократно судимый за совершение угонов и краж автотранспорта житель этого села. Гражданин был задержан и дал признательные показания. Как выяснилось, угонщик вечером под покровом темноты проник во двор хозяина машины. Забраться в салон автомобиля и завести его не составило труда: машина была не заперта, а ключ зажигания торчал в замке. Вор намеревался продать иномарку, но, уезжая с места преступления, застрял в болоте. Чтобы уничтожить собственные следы в украденной «тойоте», мужчина поджог автомобиль.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Полиция проверяет задержанного на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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