Приморские таможенники оформили первую партию грузов по новому маршруту Северная Европа — Азия
Первую партию — 37 контейнеров, которая прибыла в порт Восточный по новому транзитному маршруту Северная Европа — Азия, оформили находкинские таможенники. Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в Приморский край по Транссибирской магистрали транзитом через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в Южную Корею и Японию.
Новый маршрут позволяет сократить время доставки транзитных грузов между Европой и Азией до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал. Путь в обратном направлении из Азии в Европу действует с июля 2019 года. За это время по нему через порт Восточный проследовало восемь партий товаров — 174 контейнера.
Справка:
Новый маршрут действует в рамках пилотного проекта, который реализуют ФТС России и Maersk. Проект включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19.
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ИСТОЧНИК KP.RU