Во Владивостоке к 9 мая приводят в порядок памятники

20 Апр 2020 2020-04-20T07:21:48+03:00

Несмотря на то, что массовые мероприятия в День Победы не состоятся, памятные места города будут выглядеть достойно

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Привести в порядок во Владивостоке мемориалы и памятники к 9 мая — такую задачу перед городскими службами поставил мэр Олег Гуменюк.

— Чтобы не усугубить ситуацию с коронавирусом, каждый должен понимать, что лучше воздержаться от массовых мероприятий в это время. 75-летие Победы мы, безусловно, отпразднуем всей страной, но немного позже. Тем не менее, уже к 9 мая мемориалы, памятники и памятные места, посвященные героям и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, должны быть приведены в порядок, — сказал глава города во время плановой инспекции объектов, которые ремонтируют к Дню Победы.

Фото: сайт администрации Владивостока

Сейчас работы ведутся в Гайдамакском сквере, где подрядчику необходимо восстановить здесь пешеходные зоны, лестницы и ливневку. После ремонта займутся озеленением сквера. Должны быть установлены дополнительно новые лавочки, проверено освещение. На мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» с помощью пескоструйной техники проводится работа по очистке цифр на мемориале, звезды, орудий и мемориальных табличек с именами героев на Стене памяти. Идет реставрация памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов». Приведут в порядок центральный постамент памятника, скульптурную группу из трех моряков, постамент и чашу памятного огня, покрасит мемориальные плиты на стилобате. Восстановительные работы уже провели на памятном знаке «Победа» на разворотном кольце в районе Инструментального завода.

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU