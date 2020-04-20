2020-04-20T08:08:47+03:00
Общество

60 мобильников унюхали в этом году служебные собаки в Приморье

Очередной «переброс» на территорию исправительной колонии предотвратили кинолог ГУФСИН и его четвероногий помощник
Константин МИХАЙЛОВ
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Очередной "переброс" предотвращен. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюОчередной "переброс" предотвращен. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
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Инструктор-кинолог ИК-39, делая обход режимной территории, прилегающей к колонии, вместе со своей служебной собакой обнаружил пакет с тремя сотовыми телефонами. Средства мобильной связи предназначались для нелегальной передачи на территорию исправительного учреждения. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, мобильные телефоны являются запрещенными для использования заключенными в учреждениях исправительной системы. Их передача на режимную территорию влечет за собой административную ответственность.

Отмечается, что только в 1 квартале 2020 года кинологами со служебными собаками было предотвращено 13 попыток передач и перебросов запрещенных предметов на территорию учреждений, в том числе 25 единиц колюще-режущих предметов и почти 60 средств мобильной связи с комплектующими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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