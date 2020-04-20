60 мобильников унюхали в этом году служебные собаки в Приморье

20 Апр 2020 2020-04-20T08:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Инструктор-кинолог ИК-39, делая обход режимной территории, прилегающей к колонии, вместе со своей служебной собакой обнаружил пакет с тремя сотовыми телефонами. Средства мобильной связи предназначались для нелегальной передачи на территорию исправительного учреждения. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, мобильные телефоны являются запрещенными для использования заключенными в учреждениях исправительной системы. Их передача на режимную территорию влечет за собой административную ответственность.

Отмечается, что только в 1 квартале 2020 года кинологами со служебными собаками было предотвращено 13 попыток передач и перебросов запрещенных предметов на территорию учреждений, в том числе 25 единиц колюще-режущих предметов и почти 60 средств мобильной связи с комплектующими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU