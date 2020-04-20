2020-04-20T08:53:57+03:00
Общество

Генконсульство России в Харбине обратилось к соотечественникам в Китае

Обращение связано с ростом COVID-19 на территории китайской провинции Хэйлунцзян
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В провинции Хэйлунцзян растет количество заболевших COVID-19В провинции Хэйлунцзян растет количество заболевших COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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Генеральное консульство России в Харбине обратилась к россиянам, находящимся в данный момент на территории Китая в провинции Хэйлунцзян.

В тексте сообщения говорится:

Вниманию российских граждан, находящихся в Хэйлунцзяне. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Хэйлунцзяне во многих соседних китайских регионах предпринимают дополнительные противоэпидемиологические меры. По имеющейся информации, в некоторых китайских городах всех прибывающих из Хэйлунцзяна при отсутствии справки об отрицательном результате теста на нуклеиновые кислоты, выданной в течение последних 7 дней, помещают под 14-дневный централизованный карантин под медицинским наблюдением (за счёт собственных средств). В частности, такой порядок сейчас введён в гг. Шэньяне, Чанчуне, Маньчжурии. Просим соотечественников в Хэйлунцзяне учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по Китаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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