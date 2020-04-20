Жизнь превыше всего – один из важнейших принципов Китая в противостоянии эпидемии

20 Апр 2020 2020-04-20T09:12:35+03:00

Важнее всего для Китая – это ставить на первое место безопасность жизни и здоровья народа. Фото: Международное радио Китая

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Верховный руководитель КНР всегда подчеркивает необходимость ставить на первое место безопасность и здоровье населения. Эта позиция китайского руководства по-настоящему отражена в Ухане – эпицентре распространения коноравируса в стране.

В феврале 79-летняя Фу Чуньчжи была заражена коронавирусной пневмонией, ее супруг оказался в ряду подозреваемых. Благодаря правильному лечению, в течение десяти с лишним дней в отделении больницы традиционной китайской медицины Уханя в районе Ханьян супругов удалось спасти.

В Ухане было зафиксировано и множество других подобных случаев. Людям, заболевшим смертельно опасной болезнью, удалось выйти из кризиса и вернуться в нормальную жизнь. Как сообщили на днях в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, около 70% из более чем 2500 больных, зараженных коронавирусной пневмонией, старше 80 лет, излечились. В частности 7 заболевших старше 100 лет, вылечились и выписались из больниц. Известно, что пожилые люди особенно подвержены риску серьезных последствий заболевания, высокий процент выздоровления пациентов этой категории ярко свидетельствует о том, как в процессе противоэпидемической работы в стране реализовывается принцип «жизнь превыше всего».

Людям, заболевшим смертельно опасной болезнью, удалось выйти из кризиса и вернуться в нормальную жизнь. Фото: Международное радио Китая

По официальным данным на 6 апреля, среднестатистические лечебные расходы на каждого госпитализированного с коронавирусной пневмонией составляют 21 тысячи 500 юаней, на тяжелобольного – 150 тысяч юаней, на крайне тяжелого – от сотен тысяч до миллиона юаней. Все эти расходы отчисляются согласно положению медицинского страхования. В стране разрабатывается политика государственного финансирования в отношении лиц, которые несут расходы на собственное лечение.

На днях в интервью Ian Bremmer, президенту Eurasia Group, посол КНР в США Цуй Тянькай, делясь китайским противоэпидемическим опытом, отметил, что важнее всего для Китая – это ставить на первое место безопасность жизни и здоровья народа, в частности, как необходимо защищать социально уязвимые категории населения, в которые входят, в том числе, пожилые люди и малообеспеченные слои населения. В Китае их спасают любой ценой.

На самом деле в момент кризиса способность защитить жизни как можно большего числа людей – это своего рода показатель добросовестного отношения каждого государства к своим гражданам.

В ходе нынешней эпидемии произошло немало трагических историй. По общему числу зараженных COVID -19 и погибших от него самая развитая страна мира США занимают первое место. Как отмечалось в американских СМИ, нынешняя эпидемия нанесла США гораздо более сильный удар, нежели террористические атаки 11 сентября 2011 года.

По мнению аналитиков, в процессе эпидемии обострились хронические болезни общества, такие как расовая дискриминация и социальная несправедливость, они становятся все более отчетливыми. К примеру, в США насчитывается 29 млн. больных, не имеющих медицинской страховки. Все они за 7 дней должны заплатить по 35 тыс. долларов за лечение.

Самое большее количество зараженных и погибших от COVID -19 было зафиксировано среди граждан азиатского и африканского происхождения. В Чикаго около половины числа зараженных и 70% умерших – выходцы из Африки. В номере «Нью-Йорк таймс» от 17 апреля сказано, что с конца февраля во всех домах престарелых США как минимум 7 тыс. человек скончались от коронавирусной пневмонии, что составляет более 20% от общего числа смертельных случаев в стране.

Семь столетних жителей Китая сумели перебороть коронавирусную инфекцию. Фото: Международное радио Китая

По мнению наблюдателей, ошибочное решение американского правительства привело к нынешней гуманитарной катастрофе. Коренная причина, по мнению экспертов, заключается в заботе о первичности капитала и обострении расслоения общества на богатых и бедных. Именно из-за этого в США нет достаточной защиты самого важного права народа, т.е. права на жизнь.

Жизнь у каждого одна. Несмотря на особенности социального строя каждого государства, основным принципом все же должна оставаться защита жизни граждан. Необходимо отказаться от предубеждений, оставить личные интересы, и укрепить сотрудничество. И только это позволит выиграть время для спасения людей.

ИСТОЧНИК KP.RU