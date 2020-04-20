Работающие люди возраста 65+, ушедшие на самоизоляцию, получат еще один больничный — с 20 по 30 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T09:35:17+03:00

Фонд социального страхования просит работодателей позаботиться о пожилых людях и поторопиться с подачей необходимых документов

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Правительство Российской Федерации установило дополнительный срок, в течение которого работающие граждане возраста 65 лет и старше могут находиться на оплачиваемом больничном в связи с карантином. Порядок дистанционного оформления больничных для этих людей на период с 20 по 30 апреля будет таким же, что действовал в период с 6 по 19 апреля. Больничный за весь период оплачивает Фонд социального страхования (ФСС) напрямую работнику.

— Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, — заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ФСС просит работодателей Приморского края как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше.

ВНИМАНИЕ! Медицинская организация автоматически укажет в электронном больничном период с 20 по 30 апреля.

Более подробную информацию работодатели могут получить на сайте Приморского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU