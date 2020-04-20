2020-04-20T10:39:58+03:00
Общество

Здоровый образ жизни в нездоровой обстановке: советует диетолог Центра здоровья из Владивостока

Вынужденное сидение дома нужно использовать для приобретения положительных привычек, считает врач
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Самоизоляция - время подумать о смене привычек?Самоизоляция - время подумать о смене привычек?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Диетолог Центра здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра Маргарита Антонова поведала жителям Приморья о принципах правильного питания прямо на сайте правительства Приморья.

«Один из главных принципов — это регулярность. Обязательно должно быть три приема пищи — завтрак, обед и ужин, и один-два небольших перекуса», — утверждает диетолог. По мнению врача, сейчас, когда многие люди находятся дома, наступило благоприятное время, чтобы отрегулировать режим питания — спокойно перестроить свои пищевые привычки.

Особое внимание Маргарита Антонова советует обратить на перекусы. В период сниженной физической нагрузки перекус должен быть оптимальным. Например, какой-нибудь овощной или зеленый салат с растительным маслом или просто с лимонным соком, фруктовые салаты с йогуртами низкого процента жирности или питательные батончики, сухофрукты и орехи. Запивать можно отваром шиповника или облепихи, кефиром, сывороткой, варенцом или ряженкой.

— Это общие рекомендации: людям с серьезными заболеваниями, безусловно, в условиях дома, когда есть большие соблазны, необходимо придерживаться своей диеты, — подчеркнула диетолог.

Конечно, длительно находясь дома, люди рискуют набрать лишний вес. Поэтому Антонова рекомендует активную зарядку, занятия на тренажерах и даже энергичные танцы — от 30 минут до 1 часа в хорошем темпе. Людям пожилым или, имеющим серьезные хронические заболевания, нужно заниматься без усиления (без гантелей или отжиманий), но энергично. Как считает диетолог, период самоизоляции — прекрасная возможность приучить свой организм к регулярным тренировкам.

Общие рекомендации для всех — разумная диета, соответствующая физическая нагрузка, достаточный сон и отказ от вредных привычек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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