Житель Приморья защитил женщину и был убит мстительным односельчанином

20 Апр 2020 2020-04-20T11:18:43+03:00

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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против 29-летнего жителя села Романовки, обвиняемого в убийстве. 12 ноября 2019 года мужчина в нетрезвом состоянии в своем селе на улице Гвардейская убил 31-летнего односельчанина. Человек получил множество ударов ножом.

Следователи установили, что незадолго до случившегося убитый вступился за женщину, в отношении которой будущий убийца применял физическое насилие. Это впоследствии и привело к кровавой развязке.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, отмечает, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и отбывал за это наказание.

На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU