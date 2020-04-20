Житель Приморья защитил женщину и был убит мстительным односельчанином
Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против 29-летнего жителя села Романовки, обвиняемого в убийстве. 12 ноября 2019 года мужчина в нетрезвом состоянии в своем селе на улице Гвардейская убил 31-летнего односельчанина. Человек получил множество ударов ножом.
Следователи установили, что незадолго до случившегося убитый вступился за женщину, в отношении которой будущий убийца применял физическое насилие. Это впоследствии и привело к кровавой развязке.
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, отмечает, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и отбывал за это наказание.
На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU