«Приморские электрические сети» призывают родителей напомнить детям правила электробезопасности

20 Апр 2020 2020-04-20T11:38:11+03:00

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Энергетики филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») призывают родителей рассказать своим детям об опасности электричества и напомнить правила электробезопасности.

С целью предупреждения несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах электросетевого комплекса энергетики приморского филиала ДРСК ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Приморского края. Специалисты филиала в доступной форме рассказывают школьникам о правилах безопасного обращения с электричеством.

Для предотвращения несчастных случаев и недопущения несанкционированного проникновения на подстанции энергетики регулярно осматривают энергообъекты, проверяют целостность ограждений, исправность запирающих устройств, наличие предупреждающих знаков. Под особым контролем находятся объекты, расположенные вблизи школ, дошкольных и социальных учреждений.

Специалисты отмечают, весна и лето – самое травмоопасное время для школьников. В этот период вырастает риск электротравматизма среди детей. Зачастую, дети не осознают опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование, и могут попасть в беду. Уберечь ребенка от трагедии – задача взрослых.

Уважаемые родители! Научите своих детей соблюдать правила электробезопасности. Расскажите вашему ребенку, что энергообъекты – не место для игр и пусть запомнят простые правила электробезопасности.

Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, проникать на территории подстанций.

Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций и проникать внутрь. Оборудование находится под высоким напряжением. Об опасности поражения электрическим током предупреждают специальные знаки: желтый треугольник с молнией, «Не влезай – убьет!», «Стой! Напряжение! Опасно для жизни».

Нельзя запускать пиротехнику, воздушных змеев вблизи линий электропередачи, ловить под ними рыбу.

Категорически запрещено приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе.

Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи) вблизи энергообъектов. Запрещено использовать палку для селфи вблизи ЛЭП и энергообъектов. Попасть под высокое напряжение можно, не касаясь электропроводов, а приблизившись к ним на недопустимое расстояние.

Запрещено набрасывать различные предметы на линии электропередачи, разжигать костры под проводами, складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Знание элементарных правил поведения вблизи опасных объектов поможет сохранить здоровье и жизнь вашему ребенку.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете сообщить о нарушениях на объектах энергетики. Звонок бесплатный.