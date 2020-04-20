2020-04-20T13:28:44+03:00
Общество

Нарушил самоизоляцию: неизвестные с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока

Приморцы не могут разобрать - розыгрыш это или правда
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Неизвестные были вооружены автоматами. Скрин из видео: dps_vlНеизвестные были вооружены автоматами. Скрин из видео: dps_vl
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Неизвестные люди, одетые в форму спецназа, в районе ВГУЭСа во Владивостоке среди бела дня выкрали мужчину. Сначала подрезали его автомобиль, а затем, остановившись, упаковали жертву к себе в микроавтобус. Вооружены они были, видео мгновенно распространилось по соцсетям.

- Черная машина подъехала, микроавтобус, вылезли пять "типов" с автоматами. Вытащили мужчину из иномарки и разломали автоматом его, - рассказывает очевидец произошедшего.

Неизвестные похитили мужчину среди бела дня. Видео: dps_vl.

Розыгрыш это или правда, еще предстоит выяснить. Однако в интернете кадры активно набирают просмотры, лайки и комментарии. Последние, кстати, так и пышут юмором о коронавирусе.

- "Наверное, нарушил самоизоляцию", "Еще одного коронавирусного в больницу повезли", "Руки антисептиком не обрабатывал, вот и повязали", "А если бы дома сидел до 30 апреля, то ничего бы не случилось", - пишут пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Нарушил самоизоляцию: неизвестные с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
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