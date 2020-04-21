2020-04-21T00:57:50+03:00
Общество

Облачно, сильные осадки, гололед: синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки

Синоптическую ситуацию в крае определяют фронтальные разделы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке выпадет мокрый снегВо Владивостоке выпадет мокрый снегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На приморскую погоду 21 апреля влияют фронтальные разделы. В крае облачно, местами выпадают осадки различной степени мощности - от небольших до сильных. В некоторых районах на дорогах гололедица. Ветер берет направления с северо-запада и запада, по силе - умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +4...+9 градус.

Во Владивостоке на небе облачно с прояснением. В течение дня возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха 4...6 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и в приморской столице, облачно, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха 5...7 градусов со знаком плюс.

В Находке облачно, временами небольшие осадки (дождь, утром со снегом). Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 6...8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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