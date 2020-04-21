Женщина отомстила приморцу за побои, зарезав ножом

21 Апр 2020 2020-04-21T01:26:38+03:00

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В феврале этого года в Лесозаводском районе произошло убийство. Некто зарезал местного жителя: нанес ему не менее двух ударов ножом. Под подозрением у следствия оказалась не сожительница мужчины, а ее сестра. Мотив был - приморец перед смертью избил обеих женщин. И если его возлюбленная смогла стерпеть рукоприкладство, то ее родственница нет. Последняя признала вину в полном объеме и теперь предстанет перед судом за убийство человека.

Лесозаводский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). По версии следствия, преступление произошло в доме у фигурантки. Будучи нетрезвой, она ударила сожителя своей сестры ножом в живот и грудь. Раны оказались смертельными.

Уголовное дело направили в Лесозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU