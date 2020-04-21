Во Владивостоке пропала красивая девушка

21 Апр 2020 2020-04-21T01:48:54+03:00

С тех пор, как она днем вышла из дома, ее больше никто не видел

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Во Владивостоке разыскивают 31-летнюю девушку. 20 апреля в районе обеда Елена Дьяченко вышла из дома по адресу Береговая, 6, и пропала. С тех самых пор ее никто не видел.

На вид Елене 30-35 лет. Она невысокая - 165 сантиметров, плотного телосложения. Темные волосы она, как правило, заплетает в косу. Глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную куртку из кожзаменителя с застежкой на молнии, синие джинсы и серые кроссовки.С собой у нее был бордовый рюкзак из кожзаменителя.

Быть может, кто-нибудь из наших читателей видел саму Елену или очень похожую на нее девушку. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Елены, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 49-09-22, 26-71-71 - ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры.

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU