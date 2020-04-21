2020-04-21T02:12:22+03:00
Дом. Семья

Сторожу Приморского Сафари-парка подбросили медвежат

Малыши находятся в плохом состоянии: истощены и отказываются от пищи
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В центре находятся уже 9 медвежат-сирот. Фото: МРОО "Центр Тигр"В центре находятся уже 9 медвежат-сирот. Фото: МРОО "Центр Тигр"
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Двоих медвежат подкинули сторожу Приморского сафари-парка. Оба малыша оказались в плохом состоянии здоровья. Кроме того, будучи сильно истощенными, они продолжают отказываться от пищи. Для оказания немедленной помощи мишек доставили в центр реабилитации диких животных "Тигр". На данный момент в нем находятся еще семь медвежат.

Ранее в Приморье нашли еще двух малышей гималайского медведя. Они были спрятаны в коробке на обочине дороги в Шкотовском районе. Водитель, который обнаружил мишек, сразу же сообщил в департамент охотничьего надзора Приморского края.

- Это две самочки. Им ориентировочно 3-4 месяца, - рассказывают представители центра "Тигр".

О последних прибывших мишках, пока что ничего не известно. За их состоянием зорко наблюдают специалисты, для них главное сейчас - выходить малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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