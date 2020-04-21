Из Бангкока продолжают возвращаться на Родину россияне, в том числе и приморцы

21 Апр 2020 2020-04-21T02:20:32+03:00

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Вывозные авиарейсы из Бангкока запланированы Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Этими рейсами 22 апреля, в среду, из столицы Таиланда планируют привезти россиян во Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Об этом сообщило в ночь на вторник Минкомсвязь в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SBI6262 Бангкок — Владивосток запланирован на 22 апреля 2020 в 11:45 (местное время)», — говорится в сообщении. Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае.

«Вылет рейса № SVR3782 Бангкок — Иркутск — Екатеринбург запланирован на 22 апреля 2020 в 18:35 (местное время)», — также сообщает Минкомсвязь. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской и Иркутской областях.

«Вылет рейса № SBI5702 Бангкок — Новосибирск — Красноярск запланирован на 23 апреля 2020 в 11:25 (местное время)» — отмечается в сообщении. В свою очередь, рейс Бангкок — Новосибирск — Красноярск доступен только для россиян, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае.

Напоминаем, 18 апреля из Бангкока авиакомпания «Сибирь» вывезла во Владивосток 194 приморца и одного жителя Хабаровска.

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ИСТОЧНИК KP.RU