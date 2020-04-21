2020-04-21T02:49:12+03:00
Общество

Дороги Приморья в дни самоизоляции безопасней на 41%, чем год назад

Госавтоинспекция края поделилась некоторыми цифрами
Константин МИХАЙЛОВ
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ГИБДД края утверждает: ДТП стало меньшеГИБДД края утверждает: ДТП стало меньшеФото: Иван МАКЕЕВ
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По статистике Госавтоинспекции Приморского края, со времени введения режима самоизоляции:

— зарегистрировано 77 учетных автомобильных аварий;

— погибло 11 человек;

— 88 человек получили травмы различной степени тяжести;

— повреждено 107 транспортных средств.

Отмечается снижение аварийности на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее число автоаварий отмечено в городах Владивостоке и Уссурийске. Пики происшествий приходятся на вторник, среду и субботу, в период времени с 15.00 до 16.00 и с 20.00 до 21.00. Основными нарушениями, из-за которых возникают ДТП по вине водителей, стали: нарушение правил проезда пешеходного перехода; несоблюдение очередности проезда; выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Только три аварии произошли по вине пешеходов. В них основной причиной ДТП явился переход гражданами проезжей части не по пешеходному переходу.

11 автоаварий спровоцировали нетрезвые водители во Владивостоке, Дальнегорске, Находке, в Уссурийском городском округе, а также в Михайловском, Партизанском и Чугуевском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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