Дороги Приморья в дни самоизоляции безопасней на 41%, чем год назад
По статистике Госавтоинспекции Приморского края, со времени введения режима самоизоляции:
— зарегистрировано 77 учетных автомобильных аварий;
— погибло 11 человек;
— 88 человек получили травмы различной степени тяжести;
— повреждено 107 транспортных средств.
Отмечается снижение аварийности на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее число автоаварий отмечено в городах Владивостоке и Уссурийске. Пики происшествий приходятся на вторник, среду и субботу, в период времени с 15.00 до 16.00 и с 20.00 до 21.00. Основными нарушениями, из-за которых возникают ДТП по вине водителей, стали: нарушение правил проезда пешеходного перехода; несоблюдение очередности проезда; выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
Только три аварии произошли по вине пешеходов. В них основной причиной ДТП явился переход гражданами проезжей части не по пешеходному переходу.
11 автоаварий спровоцировали нетрезвые водители во Владивостоке, Дальнегорске, Находке, в Уссурийском городском округе, а также в Михайловском, Партизанском и Чугуевском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU