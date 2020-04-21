2020-04-21T03:41:40+03:00
Общество

45,5 миллиона рублей недополучили приморцы по зарплате

Лишь четыре организации в крае имеют перед своими работниками миллионные долги
Константин МИХАЙЛОВ
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Некоторые приморцы месяцами не получают зарплатуНекоторые приморцы месяцами не получают зарплатуФото: Олег ЗОЛОТО
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По данным Приморскстата, задолженность по зарплате в Приморском крае на 1 апреля 2020 года составила 45,5 миллиона рублей. Эти данные получены от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства. Хотя за минувший год общая задолженность уменьшилась в 6 раз, но за последний месяц она увеличилась на 576 тысяч рублей — на 1.3%. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств лишь у четырех организаций.

Основная часть невыплаченных денег — это деньги работников ОАО «Радиоприбор». Они не получили 21,7 миллиона рублей или 47.6% общей суммы долга по краю. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации. На каждого из 987 работников накопилось в среднем по 22 тысячи рублей недополученной зарплаты.

В Спасске-Дальнем работодатели задолжали 99 работниками ООО «Приморский механический завод» 11,6 миллиона рублей.

5,6 миллиона рублей задолженность по заработной плате перед бывшими работниками ФГУП «Дальневосточное» в городе Артеме.

Во Владивостоке ОАО «Дальневосточный арсенал» должен 6,6 миллиона рублей 34 работникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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