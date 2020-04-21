Жажда скорости: автомобилисты стали больше нарушать ПДД на карантине

21 Апр 2020 2020-04-21T04:45:20+03:00

В Приморье водители не просто гоняют, а устраивают полноценные соревнования

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В период пандемии, когда практически по всей России введен режим самоизоляции, автомобилисты стали чаще нарушать правила ПДД, особенно скоростной режим. Полупустые дороги и желание прокатиться с ветерком – увеличили показатели нарушений на 29%. Такую статистику приводит популярный автомобильный портал «Дром». Не обходится без любителей погонять и в Приморье. Так, в выходные гонщики устроили под Уссурийском нелегальные соревнования. Ранее полиция привлекла к ответственности любителей дрифта во Владивостоке, которые устроили ночные заезды.

Подавляющее большинство (96%) нарушений на дороге в период самоизоляции – превышение скоростного режима. Такие результаты получили аналитики автопортала, сравнив показатели с 15 марта по 29 марта с периодом карантина – 30 марта по 15 апреля 2020 года. При этом ряды гонщиков увеличились по всей стране. Стоит отметить, что еще одно исследование портала, подтвердило, что строгую изоляцию дома соблюдают лишь 7% респондентов, 49% опрошенных ежедневно покидают дом, еще 22% выходят на улицу раз вдень, 19% делают вылазки пару раз в неделю.

Напомним, под Уссурийском в выходные состоялись нелегальные гонки. Помимо самих участников собралось и довольно много зрителей. Болельщики не только нарушили режим самоизоляции, но и стали водить хоровод вокруг патрульной машины, преграждая полицейским проезд.

В поле зрения сотрудников органов внутренних дел попали и гонщики во Владивостоке. Любители погонять не давали спать жителям улицы Пихтовая. Однако к моменту приезда полицейских Nissan Gloria и Subaru Impreza стояли без движения, поэтому замерить уровень шума специалисты не смогли. Зато получилось наказать двух безработных дрифтеров за отсутствие страховки, грязные номера и тонировку.

Вместе с тем стоит отметить, что в целом уровень аварийности на приморских дорогах стал меньше. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП стало на 41% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU