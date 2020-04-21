2020-04-21T04:45:20+03:00
Общество

Жажда скорости: автомобилисты стали больше нарушать ПДД на карантине

В Приморье водители не просто гоняют, а устраивают полноценные соревнования
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В период самоизоляции водители стали больше гонятьВ период самоизоляции водители стали больше гонятьФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

В период пандемии, когда практически по всей России введен режим самоизоляции, автомобилисты стали чаще нарушать правила ПДД, особенно скоростной режим. Полупустые дороги и желание прокатиться с ветерком – увеличили показатели нарушений на 29%. Такую статистику приводит популярный автомобильный портал «Дром». Не обходится без любителей погонять и в Приморье. Так, в выходные гонщики устроили под Уссурийском нелегальные соревнования. Ранее полиция привлекла к ответственности любителей дрифта во Владивостоке, которые устроили ночные заезды.

Подавляющее большинство (96%) нарушений на дороге в период самоизоляции – превышение скоростного режима. Такие результаты получили аналитики автопортала, сравнив показатели с 15 марта по 29 марта с периодом карантина – 30 марта по 15 апреля 2020 года. При этом ряды гонщиков увеличились по всей стране. Стоит отметить, что еще одно исследование портала, подтвердило, что строгую изоляцию дома соблюдают лишь 7% респондентов, 49% опрошенных ежедневно покидают дом, еще 22% выходят на улицу раз вдень, 19% делают вылазки пару раз в неделю.

Напомним, под Уссурийском в выходные состоялись нелегальные гонки. Помимо самих участников собралось и довольно много зрителей. Болельщики не только нарушили режим самоизоляции, но и стали водить хоровод вокруг патрульной машины, преграждая полицейским проезд.

В поле зрения сотрудников органов внутренних дел попали и гонщики во Владивостоке. Любители погонять не давали спать жителям улицы Пихтовая. Однако к моменту приезда полицейских Nissan Gloria и Subaru Impreza стояли без движения, поэтому замерить уровень шума специалисты не смогли. Зато получилось наказать двух безработных дрифтеров за отсутствие страховки, грязные номера и тонировку.

Вместе с тем стоит отметить, что в целом уровень аварийности на приморских дорогах стал меньше. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП стало на 41% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция Приморья прокомментировала хоровод вокруг патрульной машины на нелегальных гонках

Массовое мероприятие проводили во время режима самоизоляции на трассе Уссурийск - Пограничный [видео]

Нелегальные гонщики в Приморье устроили издевательский хоровод вокруг машины ДПС

Полиция приехала разгонять ночные соревнования с большим количеством зрителей, наплевавших на режим самоизоляции [видео]

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: выход из дома только для экстренных случаев

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: меры ужесточились из-за эпидемиологической ситуации в стране (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье депутаты Законодательного собрания приняли поправки в бюджет края
МТС и ГИТИС впервые проведут онлайн-прослушивания для школьников Приморья
В Приморье кинотеатры и образование будут платить налог меньше
Жажда скорости: автомобилисты стали больше нарушать ПДД на карантине
В Приморье стали дешевле 24 социально значимых продукта питания
45,5 миллиона рублей недополучили приморцы по зарплате
Дороги Приморья в дни самоизоляции безопасней на 41%, чем год назад
Из Бангкока продолжают возвращаться на Родину россияне, в том числе и приморцы
Сторожу Приморского Сафари-парка подбросили медвежат
Во Владивостоке пропала красивая девушка
Женщина отомстила приморцу за побои, зарезав ножом
Облачно, сильные осадки, гололед: синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Нарушил самоизоляцию: неизвестные с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
«Приморские электрические сети» призывают родителей напомнить детям правила электробезопасности
Житель Приморья защитил женщину и был убит мстительным односельчанином
Здоровый образ жизни в нездоровой обстановке: советует диетолог Центра здоровья из Владивостока
Работающие люди возраста 65+, ушедшие на самоизоляцию, получат еще один больничный — с 20 по 30 апреля
Жизнь превыше всего – один из важнейших принципов Китая в противостоянии эпидемии
Генконсульство России в Харбине обратилось к соотечественникам в Китае