2020-04-21T05:19:40+03:00
Общество

В Приморье стали дешевле 24 социально значимых продукта питания

Как заявляет правительство края, некоторые цены стали меньше на 20-30%
Константин МИХАЙЛОВ
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Продукты по сниженным ценам в магазинах края. Фото: сайт правительства ПриморьяПродукты по сниженным ценам в магазинах края. Фото: сайт правительства Приморья
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До 30% снижены цены на социально значимые товары в Приморье, сообщил сайт правительства Приморья. Это произошло благодаря тому, что в регионе начала работу социальная программа «Доступное Приморье». Как утверждает министр промышленности и торговли края Сергей Калитин, продукты по сниженным ценам можно приобрести в 150 магазинах крупных торговых сетей в 18 муниципальных образованиях. В программу вошли 24 социально значимых продукта питания. В магазинах они обозначены специальным логотипом «Доступное Приморье» и оранжевыми ценниками.

— Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания, — заявил министр.

Логотип программы "Доступное Приморье". Фото: сайт правительства Приморья

Логотип программы "Доступное Приморье". Фото: сайт правительства Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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