В Приморье стали дешевле 24 социально значимых продукта питания

21 Апр 2020 2020-04-21T05:19:40+03:00

Изменить размер текста: A A

До 30% снижены цены на социально значимые товары в Приморье, сообщил сайт правительства Приморья. Это произошло благодаря тому, что в регионе начала работу социальная программа «Доступное Приморье». Как утверждает министр промышленности и торговли края Сергей Калитин, продукты по сниженным ценам можно приобрести в 150 магазинах крупных торговых сетей в 18 муниципальных образованиях. В программу вошли 24 социально значимых продукта питания. В магазинах они обозначены специальным логотипом «Доступное Приморье» и оранжевыми ценниками.

— Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания, — заявил министр.

Логотип программы "Доступное Приморье". Фото: сайт правительства Приморья

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU