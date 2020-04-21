МТС и ГИТИС впервые проведут онлайн-прослушивания для школьников Приморья

21 Апр 2020 2020-04-21T05:15:27+03:00

Школьники региона впервые смогут, не выходя из дома, пройти предварительное онлайн-прослушивание, по итогам которого, самые достойные будут рекомендованы для поступления в ГИТИС

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Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить в течение двух дней — 29 апреля (с 14.00 до 19.00 часов) и 30 апреля (с 11.00 до 19.00 часов). На мероприятие приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет преподаватель актерского факультета ГИТИСа Екатерина Николаева. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Чтобы принять участие, нужно пройти обязательную регистрацию (до 27 апреля включительно) по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. А также ознакомиться с общими правилами приема в ГИТИС. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности Интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания 29 апреля с 12.00 до 13.00 часов Екатерина Николаева проведет онлайн-лекцию «Живой диалог». Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.

«У Владивостока богатые театральные традиции: Дальневосточная академия искусств уже много лет готовит успешных актеров театра и кино. Многих из них знает вся страна — Александр Михайлов, Семен Стругачев, Юрий Кузнецов. Несомненно, в Приморье много юных артистов, достойных учиться в крупнейшем театральном ВУЗе страны. С помощью digital-инструментов мы смогли организовать уникальный формат – онлайн-прослушивание. Это особенно важно и удобно для приморцев, ведь наш регион удален от столицы почти на 10000 километров. Теперь, не выезжая из Приморья и даже не выходя из дома, что особенно важно в период самоизоляции, можно проверить свои шансы на поступление в ГИТИС в формате онлайн», — отметила директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Онлайн-прослушивание уравнивает возможности талантливых ребят, независимо от того, где кто родился и вырос. Поэтому ГИТИС и проект «Поколение М» делают ещё один шаг вперёд, чтобы самые талантливые абитуриенты из Приморья были замечены и могли поступить в крупнейший театральный ВУЗ страны. Это уникальная возможность проявить себя и приблизиться к своей мечте стать артистом», — подчеркнула преподаватель актерского факультета ГИТИСа Екатерина Николаева.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Администрации г. Владивостока. Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

ИСТОЧНИК KP.RU