2020-04-21T07:19:16+03:00
Общество

«Кто тебя воспитывал?»: сотрудник ГИБДД и нарушители карантина обругали друг друга матом во Владивостоке

Эмоциональный диалог со стражем правопорядка попал на видео
Милана СОКОЛ
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Диалог с полицейским прошел на повышенных тонахДиалог с полицейским прошел на повышенных тонахФото: принтскрин видео.
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Настоящий скандал разразился на острове Русский во Владивостоке между нарушителями режима самоизоляции и представителями закона. При этом страсти из-за проезда на закрытый остров разгорелись настолько, что нервы сдали даже у полицейского. Инспектор ДПС стал ругаться матом, после того, как женщина попыталась вырвать из его рук документы. Отвечать за переизбыток эмоций придется всем участникам конфликта.

Действия развернулись перед въездом на мост, ведущий на остров Русский, который закрыли для посещения в период самоизоляции. Проезд разрешен только местным жителям, дачникам, посетителям медцентра ДВФУ и работникам предприятий. При этом необходимо предоставить соответствующие документы. Однако желающих отдохнуть на природе не проймешь предупреждениями и запретами, многие стараются проехать к морю, а в ход идут разные отговорки.

Так и герои этой истории решили доказывать свою правоту любыми способами. 27-летний водитель Toyota Aqua и его 51-летняя мать провоцировали сотрудника ДПС, требуя вернуть документы. Немаловажную роль в конфликте сыграло поведение родительницы. Женщина стала вырывать права у отвернувшегося инспектора. Страж правопорядка не выдержал и вспылил, отвечая на наглое поведение семьи матами.

Нарушители решили повоспитывать полицейского на Русском острове во Владивостоке.

– Давай по-мужски с тобой пообщаемся, сегодня в 7 часов приезжай, я с тобой «побазарю». Форму снимешь, пообщаемся с тобой. На женщину кидаешься, тебя кто воспитывал?,– встал на защиту матери сын, продолжая провоцировать представителя закона.

Не давая словесной перепалке перерасти в разборки на кулаках, в дело вмешался второй полицейский. Инспектор уведомил присутствующих, что дальнейшее оформление пройдет в участке, лишь тогда градус разговора немного понизился.

К слову, за неподобающее поведение придется ответить всем скандалистам. Инспектора ДПС привлекут к дисциплинарной ответственности после служебной проверки, которая уже началась. Главной зачинщице спора, которая послужила неким яблоком раздора между мужчинами, за мелкое хулиганство грозит штраф 2500 рублей или 15 суток ареста. Степень наказания определит суд. Автомобилисту за нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории Приморья, придется заплатить штраф от 3000 до 5000 рублей. Вот так не бюджетно съездила семья «за водичкой».

Скандальные нарушители режима самоизоляции на Русском острове.

В Приморье официально зарегестрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией. Власти просят соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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