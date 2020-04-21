3 года жизни может отдать приморец за 0,3 грамма наркотика

21 Апр 2020 2020-04-21T07:28:40+03:00

«Синтетику» любитель кайфа приобрел через Интернет, но доставать ее из тайника пришлось лично

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В марте этого года житель Владивостока через Интернет заплатил за наркотик синтетического ряда. А когда мужчина забрал купленную дозу «синтетики» массой 0,29 грамм из так называемой «закладки», он был задержан сотрудниками полиции. Понятно, что наркотик изъяли, а против покупателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере).

Сейчас прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд для рассмотрения по существу. Приобретателю наркоты грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Наркосбытчика пока ищут — против него также возбуждено уголовное дело, сообщил сайт Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU