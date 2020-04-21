2020-04-21T07:43:06+03:00
Происшествия

Это был не розыгрыш: неизвестные люди с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока

33-летнего приморца избили и выкинули около «заброшки»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Неизвестные похитили мужчину в центре ВладивостокаНеизвестные похитили мужчину в центре Владивостока
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Неизвестные люди в форме спецназа, похитившие мужчину среди бела дня во Владивостоке, оказались не шуткой. В пресс-службе городского управления МВД подтвердили факт нападения на человека в районе ВГУЭСа. Пострадавший был найден в тяжелом состоянии. Им оказался 33-летний местный житель. На данный момент он находится в больнице. Его обидчиков собираются задержать и допросить.

Напомним, вчера в соцсеть слили видеозапись на которой неизвестные мужчины за рулем микроавтобуса подрезают черный Toyota Camry. После, силой вытаскивают водителя, садят его к себе в салон и куда-то уезжают. Иномарку, кстати, также угоняют.

Неизвестные похитили мужчину среди бела дня..

Как пишет паблик dps_vl, мужчину вывезли за пределы города, сильно избили и оставили около заброшенных зданий. По его данным, нападавшие - группа ранее судимых жителей города Артёма, которые совсем недавно вышли на свободу.

В городском управлении МВД рассказали, что злоумышленников уже разыскивают. Заявление к ним поступило от 50-летней жительницы Владивостока. Именно ей принадлежит Toyota Camry. Ранее она передала его в пользование тому самому избитому молодому мужчине.

- В настоящее время полицейские вместе с представителями СК проводят мероприятиями, направленные на установление обстоятельств происшествия и задержание граждан, причастных к инциденту. Похищенный автомобиль был найден на улице Державина и помещен на хранение на стоянку временного содержания.

На данный момент уже возбуждено одно уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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