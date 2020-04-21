2020-04-21T07:52:55+03:00
Общество

Пожарные Приморья остановили огонь на 24 гектарах

Особый противопожарный режим уже стал для жителей края почти обыденностью
Поделиться:
Пожарные края за работой. Фото: Сайт правительства Приморского краяПожарные края за работой. Фото: Сайт правительства Приморского края
Изменить размер текста:

24 гектара леса было потушено в Приморье за минувшие сутки. Сегодня утром, 21 апреля, тепловых аномалий в крае не выявлено. Как сообщило краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды, на пожарах работали более 20 человек и четыре единицы техники.

По данным министерства, всего с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади более 4,8 тысячи гектаров.

Правительство Приморья напоминает, что в крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.

Вы всегда можете сообщить о пожаре по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решил сократить: необычный маневр минивэна удивил приморцев
Странный случай с пешеходом во Владивостоке
Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке
Покинуть Бали 24 апреля готовятся туристы из Приморья
Укравший цепную пилу житель Владивостока, имеет шансы отправиться на лесоповал
В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением
Пожарные Приморья остановили огонь на 24 гектарах
Это был не розыгрыш: неизвестные люди с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
3 года жизни может отдать приморец за 0,3 грамма наркотика
«Кто тебя воспитывал?»: сотрудник ГИБДД и нарушители карантина обругали друг друга матом во Владивостоке
В Приморье депутаты Законодательного собрания приняли поправки в бюджет края
МТС и ГИТИС впервые проведут онлайн-прослушивания для школьников Приморья
В Приморье кинотеатры и образование будут платить налог меньше
Жажда скорости: автомобилисты стали больше нарушать ПДД на карантине
В Приморье стали дешевле 24 социально значимых продукта питания
45,5 миллиона рублей недополучили приморцы по зарплате
Дороги Приморья в дни самоизоляции безопасней на 41%, чем год назад
Из Бангкока продолжают возвращаться на Родину россияне, в том числе и приморцы
Сторожу Приморского Сафари-парка подбросили медвежат
Во Владивостоке пропала красивая девушка
Женщина отомстила приморцу за побои, зарезав ножом
Облачно, сильные осадки, гололед: синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Нарушил самоизоляцию: неизвестные с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
«Приморские электрические сети» призывают родителей напомнить детям правила электробезопасности
Житель Приморья защитил женщину и был убит мстительным односельчанином
Здоровый образ жизни в нездоровой обстановке: советует диетолог Центра здоровья из Владивостока
Работающие люди возраста 65+, ушедшие на самоизоляцию, получат еще один больничный — с 20 по 30 апреля
Жизнь превыше всего – один из важнейших принципов Китая в противостоянии эпидемии
Генконсульство России в Харбине обратилось к соотечественникам в Китае