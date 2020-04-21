Пожарные Приморья остановили огонь на 24 гектарах

21 Апр 2020 2020-04-21T07:52:55+03:00

Особый противопожарный режим уже стал для жителей края почти обыденностью

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24 гектара леса было потушено в Приморье за минувшие сутки. Сегодня утром, 21 апреля, тепловых аномалий в крае не выявлено. Как сообщило краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды, на пожарах работали более 20 человек и четыре единицы техники.

По данным министерства, всего с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади более 4,8 тысячи гектаров.

Правительство Приморья напоминает, что в крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.

Вы всегда можете сообщить о пожаре по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU