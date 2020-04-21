2020-04-21T08:28:17+03:00
Общество

Укравший цепную пилу житель Владивостока, имеет шансы отправиться на лесоповал

Целую тысячу рублей сумел получить гражданин, продав краденое. Какое наказание он получит за преступление, определит суд
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Под суд отправится мужчина, укравший цепную пилуПод суд отправится мужчина, укравший цепную пилуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Владивостока пойдет под суд за кражу электрической цепной пилы. Необычный предмет для похищения избрал 32-летний ранее судимый гражданин, когда находился в гостях у своей знакомой. Стащив у зазевавшейся хозяйки электроинструмент, злоумышленник покинул дом и вскоре продал «добычу» первому попавшемуся встречному прохожему за одну тысячу рублей. На самом же деле похищенное имущество стоило пять с половиной тысяч рублей.

Сотрудники полиции гражданина разыскали, задержали и получили признательные показания у воришки. На данный момент расследование уголовного дела уже завершено и уголовное дело, возбужденное по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» передано в суд, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Укравший цепную пилу житель Владивостока, имеет шансы отправиться на лесоповал
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