Покинуть Бали 24 апреля готовятся туристы из Приморья

21 Апр 2020 2020-04-21T09:00:34+03:00

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Остров Бали смогут покинуть российские граждане в пятницу, 24 апреля. Авиалайнер взлетит в аэропорту Денпасара и приземлится во Владивостоке. Как сообщило агентство международного сотрудничества Приморья со ссылкой на Министерство транспорта, по предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса № SYL9907 запланирован в 00:20 местного времени.

«Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг», — отмечают в ведомстве.

Особо обращается внимание на то, что этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Приморском крае.

Если человек, желающий улететь с Бали, уже имеет на руках не сданный билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, говорится в сообщении.

Внимание! Дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются. Значительное количество жителей края уже смогли вернуться домой из Республики Корея, Королевства Таиланд и Японии.

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ИСТОЧНИК KP.RU