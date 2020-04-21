Странный случай с пешеходом во Владивостоке

21 Апр 2020 2020-04-21T09:56:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинском районе Владивостока, заметили мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. За нарушение правил дорожного движения пешеход может получить предупреждение от инспектора или штраф — 500 рублей. Документов у гражданина не оказалось и полицейские решили доставить нарушителя в отдел для установления личности и привлечении его к административной ответственности.

Участники событий уже почти прибыли на патрульной машине к отделу полиции, когда мужчина достал из кармана и положил на сиденье пятитысячную купюру. Инспекторы ДПС предупредили человека об ответственности за дачу взятки, однако мужчина попытался уговорить представителей охраны правопорядка взять деньги. Это было зафиксировано на видеокамеру, установленную в салоне автомобиля.

Теперь странный пешеход может попасть на скамью подсудимых по статье 291 УК РФ. А это обойдется значительно дороже, чем штраф в 500 рублей или взятка в 5 тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU