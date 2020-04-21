2020-04-21T09:56:24+03:00
Общество

Странный случай с пешеходом во Владивостоке

Переход дороги в неположенном месте превратился в дачу взятки должностным лицам
Константин МИХАЙЛОВ
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Будьте внимательны при переходе улицыБудьте внимательны при переходе улицыФото: Милана СОКОЛ
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Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинском районе Владивостока, заметили мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. За нарушение правил дорожного движения пешеход может получить предупреждение от инспектора или штраф — 500 рублей. Документов у гражданина не оказалось и полицейские решили доставить нарушителя в отдел для установления личности и привлечении его к административной ответственности.

Участники событий уже почти прибыли на патрульной машине к отделу полиции, когда мужчина достал из кармана и положил на сиденье пятитысячную купюру. Инспекторы ДПС предупредили человека об ответственности за дачу взятки, однако мужчина попытался уговорить представителей охраны правопорядка взять деньги. Это было зафиксировано на видеокамеру, установленную в салоне автомобиля.

Теперь странный пешеход может попасть на скамью подсудимых по статье 291 УК РФ. А это обойдется значительно дороже, чем штраф в 500 рублей или взятка в 5 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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