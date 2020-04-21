Решил сократить: необычный маневр минивэна удивил приморцев

21 Апр 2020 2020-04-21T10:13:00+03:00

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В неприятной ситуации сегодня во Владивостоке оказался водитель Toyota Probox. Минивэн довольно бойко выехал с Некрасовской в направлении Гоголя, при этом двигался по встречной полосе. Видео уже набирает популярность в социальных сетях. Не исключено, что автомобилист может попрощаться с правами из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774462" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке водитель универсал выехал на встречную полосу.Видео: dps.сontrol

– Видимо в городе с начала 90-хх не был,– шутят пользователи социальных сетей.

Большинство подписчиков популярного автомобильного сообщества сошлись во мнении, что водитель попросту не местный. Некоторые фолловеры даже поделились своими историями о промашках на дорогах Владивостока.

– Я как-то раз на Гоголя заехала под мост, чтобы развернуться и также выехала на встречку. Еду такая, а мне машины сигналят, благо люди поняли, что «курица» заехала в город. И пощадили. Я задом, задом и выехала, – разоткровенничалась после просмотра видео жительница Находки.

До куда именно доехал заблудившийся автомобилист, на данный момент не известно. Искренне надеемся, что водитель вовремя опомнился и не спровоцировал ДТП на полосе, предназначенной для встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU