2020-04-21T10:41:54+03:00
Общество

Каналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля

Владивостокцам вновь напомнят о важности соблюдения режима самоизоляции
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Каналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля в 11:45. Фото: сайт администрации ВладивостокаКаналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля в 11:45. Фото: сайт администрации Владивостока
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Очередное массовое оповещение по каналам громкой связи проведут во Владивостоке завтра, 22 апреля. С 11:45 до 12:00 информационные сообщения прозвучат по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, телеканалу «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения сети «Подряд», а также по радиоканалам, сообщает сайт администрации краевого центра.

Жителям города напомнят о том, что сейчас важно не покидать места проживания без лишней необходимости и о том, как себя вести в случае обнаружения симптомов коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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