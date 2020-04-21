Каналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля
Очередное массовое оповещение по каналам громкой связи проведут во Владивостоке завтра, 22 апреля. С 11:45 до 12:00 информационные сообщения прозвучат по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, телеканалу «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения сети «Подряд», а также по радиоканалам, сообщает сайт администрации краевого центра.
Жителям города напомнят о том, что сейчас важно не покидать места проживания без лишней необходимости и о том, как себя вести в случае обнаружения симптомов коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU