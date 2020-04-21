Опубликованы архивные данные протокола медицинского консилиума о первых 7 случаях заражения COVID-19 в Ухане

21 Апр 2020 2020-04-21T10:49:44+03:00

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Прошло более трех месяцев со времени вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Чжан Цзисянь – врач, которая первой сообщила органам здравоохранения о появлении коронавируса нового типа, она впервые показала архивные данные протокола консилиума экспертов о первых 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ухане.

В одном из протоколов консилиума говорится о времени поступления в стационар одного из пациентов --- 27 декабря 2019 года и дате проведения совещания --- 29 декабря. Ведущий консилиума --- Чжан Цзисянь и директор Больницыкитайской и европейской медицины провинции Хубэй Ся Вэньгуан, в нем также приняли участие эксперты и врачи из 10 отделений лечебного учреждения.

В анамнезе говорилось, что у данного пациента высокая температура держалась 10 дней, после этого его состояние ухудшилось, он находился в больнице три дня, отмечалось затрудненное дыхание, хрипы, отек нижних конечностей не отмечался. После поступления в больницу данному пациенту была проведена противовирусная терапия. Результаты компьютерной томографии (КТ) показали, что у пациента патологическое изменение обоих легких, развиваются серьезные поражения легочной ткани. Aнтитела к вирусам гриппа А и В – отрицательны.

По словам Чжан Цзисянь, этот больной был четвертым зараженным неизвестным вирусом пациентом больницы. Он занимался торговлей на городском рынке животных и морепродуктов «Хуанань». Течение его болезни было самым тяжелым со всеми сопутствующими симптомами. Кроме него было еще 6 человек с аналогичной симптоматикой.

По воспоминаниям Чжан Цзисянь, в начале эпидемии врачи поняли, что пневмонию вызывает инфекционное заболевание, но никто не предполагал насколько заразным оно окажется, и не могли предугадать масштабы бедствия.

«Районный центр по контролю за инфекционными заболеваниями отреагировал быстро. 27 декабря в полдень им доложили, а уже во второй половине дня эксперты приехали на эпидемиологическое обследование и одновременно произвели сбор крови и мазков из зева больных. 29 декабря мы проинформировали о новых случаях заражения, эксперты прибыли вторично, как в прошлый раз, собрали все необходимые анализы, узнали об истории заболевания»,–рассказала Чжан Цзисянь.

Чжан Цзисянь рассказала, что для того, чтобы узнать о протекании нового заболевания, нужно время. Когда еще ничего не ясно, что толку говорить об этом? К делу нужно относиться осторожно и подходить с научной точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU