Одно дерево — один год: «Аллея памяти» из 75 деревьев появилась в Покровском парке Владивостока

21 Апр 2020 2020-04-21T11:10:37+03:00

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В Покровском парке Владивостока в честь памятной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили новые деревья и кустарники. Работы в зеленой зоне начались еще в минувшие выходные, а завершились сегодня, 21 апреля. Акцию провела администрация Владивостока. 75 саженцев амурского бархата, краснолистного дуба, груши, яблони, клена, сирени и других растений символизируют годы, минувшие со дня победы.

— К юбилею Победы мы инициировали акцию «Аллея памяти», благодаря которой отдаем дань уважения всем героям, благодарим за то, что сегодня живем под мирным небом. Конечно, привлечь к этой акции мы планировали молодежь, общественные организации и всех неравнодушных горожан. Но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести мероприятие своими силами, — рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Как сообщает сайт городской администрации, высадкой саженцев в Покровском парке занимались сотрудники управления дорог и благоустройства, управления по делам молодежи и Молодежного ресурсного центра. Было привлечено ограниченное количество людей, которых снабдили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В акции участвовали ограниченное количество людей. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU