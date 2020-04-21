2020-04-21T11:22:51+03:00
Происшествия

Во Владивостоке новенький кроссовер не выдержал натиск микроавтобуса Mercedes

В ДТП оказались виноваты оба водителя. Восстанавливать авто им предстоит за свой счет [фото]
Милана СОКОЛ
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Кроссовер получил серьезные повреждения.Фото: AK_VDK, dps_vl.Кроссовер получил серьезные повреждения.Фото: AK_VDK, dps_vl.
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Сразу два дорогих авто оказались серьезно искорежены 21 апреля во Владивостоке. Авария с участием кроссовера и микроавтобуса произошла буквально на ровном месте. Водители не смогли разъехаться на узком участке дороги, теперь им придется раскошелиться на восстановление своих железных коней.

ДТП случилось в районе дома №33 на улице Постышева. По свидетельствам очевидцев, владелиц Toyota Rav4 двигался в направлении Карбышева, водитель Mercedes спускался на проспект 100-летия Владивостоку.

Автомобилисты не поделили проезд на Постышева. Фото: dps.control.

Автомобилисты не поделили проезд на Постышева. Фото: dps.control.

– Похоже, автобус объезжал запаркованных на правой полосе, ну и заехал за разделительную. А оппонент принципиально, или по незнанию не захотел дать крен вправо, – строят догадки подписчики популярной автомобильной группы.

Оба автомобиля получили значительные кузовные повреждения. Инспекторы ГАИ, прибывшие на оформление, признали водителей обоюдно виноватыми в случившемся. Поэтому автомобилистам придется восстанавливать машины за свой счет. Стоит отметить, что цена на новый Rav4 варьируется от 1,7 млн. до 2,7 млн. рублей, в зависимости от комплектации.

Машина лишилась крыла и колеса. Фото: AK_VDK, dps_vl.

Машина лишилась крыла и колеса. Фото: AK_VDK, dps_vl.

– За рулем Mercedes находился водитель 1970 года рождения, а Toyota Rav4 управлял автомобилист 1987 года рождения, никто из них не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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