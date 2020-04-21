Во Владивостоке новенький кроссовер не выдержал натиск микроавтобуса Mercedes
Сразу два дорогих авто оказались серьезно искорежены 21 апреля во Владивостоке. Авария с участием кроссовера и микроавтобуса произошла буквально на ровном месте. Водители не смогли разъехаться на узком участке дороги, теперь им придется раскошелиться на восстановление своих железных коней.
ДТП случилось в районе дома №33 на улице Постышева. По свидетельствам очевидцев, владелиц Toyota Rav4 двигался в направлении Карбышева, водитель Mercedes спускался на проспект 100-летия Владивостоку.
Автомобилисты не поделили проезд на Постышева. Фото: dps.control.
– Похоже, автобус объезжал запаркованных на правой полосе, ну и заехал за разделительную. А оппонент принципиально, или по незнанию не захотел дать крен вправо, – строят догадки подписчики популярной автомобильной группы.
Оба автомобиля получили значительные кузовные повреждения. Инспекторы ГАИ, прибывшие на оформление, признали водителей обоюдно виноватыми в случившемся. Поэтому автомобилистам придется восстанавливать машины за свой счет. Стоит отметить, что цена на новый Rav4 варьируется от 1,7 млн. до 2,7 млн. рублей, в зависимости от комплектации.
Машина лишилась крыла и колеса. Фото: AK_VDK, dps_vl.
– За рулем Mercedes находился водитель 1970 года рождения, а Toyota Rav4 управлял автомобилист 1987 года рождения, никто из них не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку.
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ИСТОЧНИК KP.RU