2020-04-21T17:49:00+03:00
Общество

Казино Tigre de Cristal под Владивостоком снова приостанавливает свою работу

Региональные власти выразили обеспокоенность играми в условиях сложной эпидемиологической обстановки в крае
Сергей БАЛАНОВ
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Интегрированный развлекательный курорт под ВладивостокомИнтегрированный развлекательный курорт под ВладивостокомФото: Сергей БАЛАНОВ
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Исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» Стилианос Тсифетакис пообещал приостановить работу казино Tigre de Cristal под Владивостоком, которое сначала закрылось на карантин, как и другие развлекательные заведения региона, а потом открыло свои двери в разгар эпидемии. Решение озвучено после двусторонней встречи с заместителем председателя правительства Приморского края Константином Шестаковым.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, зампред выразил обеспокоенность сложной эпидемиологической обстановкой в крае и вопросами, связанными с работой в данных условиях.

- На протяжении недели мы работали по усеченному графику, были приняты усиленные меры безопасности: в помещениях регулярно проводилась дезинфекция, на входе всем посетителям выдавались маски, персонал строго следил за соблюдением социальной дистанции между гостями. Количество посетителей было строго ограничено. Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу, - отметил Стилианос Тсифетакис.

Исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» подчеркнул, что интегрированный развлекательный курорт возобновил свою работу 14 апреля на законных основаниях. Теперь же деятельность ИРК «Приморье» будет возобновлена только после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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